INFORMAÇÕES DO REPÓRTER ALESSANDRO MEDEIROS, DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO, DÃO CONTA DE QUE CINCO HOMENS DE ORIGEM DESCONHECIDA, ROUBARAM UM FIAT UNO WAY NO DISTRITO DE CARACOL E SEGUIRAM PARA A CIDADE DE TRAIRÃO.
ERA POR VOLTA DAS 11 HORAS DE HOJE, QUANDO OS BANDIDOS CHEGARAM À AGÊNCIA DO BRADESCO. ELES ADENTRARAM E RENDERAM OS CLIENTES E ATIRARAM NAS PERNAS DO GERENTE, RODRIGO COUTINHO, QUE ESTÁ NO HOSPITAL. OS ASSALTANTES TERIAM COMO META ROUBAR O DINHEIRO DO PAGAMENTO DA PREFEITURA, QUE ESTAVA PREVISTO PARA CHEGAR HOJE. FORAM DISPARADOS VÁRIOS TIROS, E A POLÍCIA NÃO TEVE COMO INTERVIR, JÁ QUE HAVIA, PELO MENOS, QUATRO REFÉNS.
SEM LEVAR MUITOS VALORES, OS BANDIDOS AINDA ENTRARAM EM UM MINI-BOX, ONDE ROUBARAM ALGUM DINHEIRO E VÁRIOS ENGRADADOS DE CERVEJA. NA FUGA, ELES AMARRARAM OS REFÉNS NO TETO E NO CAPÔ DO CARRO E TOMARAM A DIREÇÃO DE ITAITUBA.. NESTE MOMENTO, A POLÍCIA ESTÁ EM PERSEGUIÇÃO À QUADRILHA.
Assalto na agencia dos correios em Trairão deixa uma pessoa baleada e bandidos fogem sentido Itaituba, PA
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