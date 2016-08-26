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Assalto na agencia dos correios em Trairão deixa uma pessoa baleada e bandidos fogem sentido Itaituba, PA

Posted date : 11 de julho de 2015 In Notícias
INFORMAÇÕES DO REPÓRTER ALESSANDRO MEDEIROS, DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO, DÃO CONTA DE QUE CINCO HOMENS DE ORIGEM DESCONHECIDA, ROUBARAM UM FIAT UNO WAY NO DISTRITO DE CARACOL E SEGUIRAM PARA A CIDADE DE TRAIRÃO.


ERA POR VOLTA DAS 11 HORAS DE HOJE, QUANDO OS BANDIDOS CHEGARAM À AGÊNCIA DO BRADESCO. ELES ADENTRARAM E RENDERAM OS CLIENTES E ATIRARAM NAS PERNAS DO GERENTE, RODRIGO COUTINHO, QUE ESTÁ NO HOSPITAL. OS ASSALTANTES TERIAM COMO META ROUBAR O DINHEIRO DO PAGAMENTO DA PREFEITURA, QUE ESTAVA PREVISTO PARA CHEGAR HOJE. FORAM DISPARADOS VÁRIOS TIROS, E A POLÍCIA NÃO TEVE COMO INTERVIR, JÁ QUE HAVIA, PELO MENOS, QUATRO REFÉNS.
SEM LEVAR MUITOS VALORES, OS BANDIDOS AINDA ENTRARAM EM UM MINI-BOX, ONDE ROUBARAM ALGUM DINHEIRO E VÁRIOS ENGRADADOS DE CERVEJA. NA FUGA, ELES AMARRARAM OS REFÉNS NO TETO E NO CAPÔ DO CARRO E TOMARAM A DIREÇÃO DE ITAITUBA.. NESTE MOMENTO, A POLÍCIA ESTÁ EM PERSEGUIÇÃO À QUADRILHA.
Fonte: Mauro Torres

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